Mutmaßlicher Messerstecher aus Münster in Bremen festgenommen

Nach einer Messerstecherei am 2. Weihnachtstag in Steinhagen (Kreis Gütersloh) hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen aus Münster in Bremen festgenommen. Er soll einen 23-jährigen Wadersloher mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben.

Ein 22 Jahre alter Mann aus Münster ist nach einem mutmaßlichen Messerangriff auf einen jungen Mann (23) am Mittwoch (29.12.2021) in Bremen festgenommen worden.

Der Münsteraner sei dringend verdächtig, am 2. Weihnachtstag in Steinhagen (Kreis Gütersloh) den 23-Jährigen vor einer Bar mit einem Messer schwer verletzt zu haben.

Der Gesundheitszustand des Opfers aus Wadersloh im Münsterland habe sich nach einer Notoperation inzwischen stabilisiert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Bielefeld mit.

Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Die Bielefelder Polizei hatte eine Mordkommission mit dem Namen "Alte Kirche" eingerichtet. Der Täter hatte zum Tatzeitpunkt gegen 4 Uhr am 2. Weihnachtstag zunächst unerkannt flüchten können. Am Mittwochabend (29.12.2021) wurde der Tatverdächtige in einer Wohnung in Bremen durch Polizeikräfte des Landes Bremen festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld erließ das Amtsgericht Haftbefehl gegen den 22-Jährigen wegen versuchten Totschlag und gefährlicher Körperverletzung.