Nach 65 Jahren fährt der letzte WLE-Zug ab

Nachdem das Grundstück des ehemaligen Werks der Westfalen AG in Gremmendorf, wie berichtet, im Sommer verkauft und die dort ansässigen Unternehmensbereiche nach Gelmer und an den Standort Hörstel verlagert wurden, haben die Abrissarbeiten begonnen. „Nach dem 31. Dezember ist das Gelände in Gremmendorf kein Werksgelände mehr, sondern Bückbaustelle. Bis zum Sommer werden dort die Gesamtsanierungsarbeiten durch die Westfalen AG durchgeführt“, erklärt Unternehmenssprecherin Simone Kötter auf Anfrage. Vor Weihnachten verließ nach 65 Jahren der Belieferung des Werks durch die Westfälische Landeseisenbahn der letzte Zug das Werksgelände.

Anlass genug, um das Ereignis durch einige Eisenbahnfreunde mit einer kleinen Fotosession zu würdigen. Denn immerhin sei die Westfalen AG 65 Jahre lang durch die WLE beliefert worden, erklärt Matthias Forthaus, der den letzten Kesselwagen mit Vertretern der Westfalen AG und der WLE fotografierte. Damit endete auf der Strecke Münster-Ost-Neubeckum der planmäßige Güterverkehr.

Wohnungen und Schule geplant

Inzwischen sei die Propangasabfüllung zum Unternehmensstandort in Gelmer verlagert worden. Nun sollen die kugelförmigen Gasbehälter auf dem südlichen Teil des Geländes abgebaut werden. Auf dem nördlichen Teil des ehemaligen Werksgeländes werden laut Kötter alle Gebäude abgerissen. Die Werks-Wohnhäuser am Flaßkuhl sollen indes bestehen bleiben und werden vom Käufer Vivawest übernommen. Das Unternehmen plant in enger Kooperation mit der Stadtverwaltung rund 430 Wohneinheiten. Auf dem südlichen Geländeteil, der an die Stadt Münster veräußert wurde, ist eine weiterführende Schule geplant. Bezüglich des Um- und Ausbaus der Unternehmensstandorts der Westfalen AG in Gelmer „sind die Planungen im Zeitplan“, resümiert Simone Kötter.