Viel Platz im Hamburger Tunnel nach Aufräumaktion

So leer wie jetzt sind die Fahrradständer im Hamburger Tunnel schon lange nicht mehr gewesen: Das Ordnungsamt hat im Rahmen einer größeren Aktion Dutzende, teils stark beschädigte Räder abgeräumt und in die Fundfahrradstation gebracht, wo sie von den rechtmäßigen Besitzern abgeholt werden können. In 14 der mehr als 25 Ständeranlagen befinden sich nun nur noch eine Handvoll Räder. Es habe sich zuletzt „einiges aufgestaut“, so eine Ordnungsamt-Mitarbeiterin gegenüber unserer Zeitung.

