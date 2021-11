Nachbarn in Sorge um Alleebäume

Wenn Bäume Bauarbeiten im Weg sind, ist Ärger vorprogrammiert. Auch an der Dauerbaustelle Im Hagenfeld, wo derzeit die Gehwege saniert werden. Die Stadt betont, gefällt werde nur, wenn es gar nicht anders geht.

Die Straße Im Hagenfeld ist eine der prächtigen Alleestraßen der Stadt. Sie führt vom Hohen Heckenweg in nördlicher Richtung zum Haus Rumphorst und zum Bahnhof Zentrum Nord, sie wird an beiden Straßenseiten in halbwegs regelmäßigen Abständen von Bäumen flankiert. Die Vielfalt ist groß: Es gibt Akazien, Linden, Japanische Kirschbäume, Nussbäume – aber auch Eichen und die unvermeidlichen Birken.