Nachhaltigkeit ist mehr als Klima- und Umweltschutz

Für Klimaschutz ist so ziemlich jeder. Doch bewegen sich die Diskussionen über das Wie sehr häufig im Theoretischen. Rebecca Freitag zeigt bei den WN-Wissensimpulsen, wie jeder einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit liefern kann.

Für Rebecca Freitag gibt es in Sachen Klimaschutz nur ein Motto: „All in!“. Dass sie dabei nicht im Theoretischen verbleibt, sondern ganz praktische Tipps auf der persönlichen Ebene in petto hat, beweist sie am 23. Januar beim fünften Vortrag der Reihe WN-Wissensimpulse 2022/2023.

Freitag ist Expertin für die 17 sogenannten Sustainable Development Goals (SDGs). Sie setzt sich für die Rechte der nächsten Generationen ein und arbeitet mit Bildungseinrichtungen, Organisationen, politischen Gremien und Unternehmen.

Transformation auf allen Ebenen nötig

Wichtig ist der Nachhaltigkeits-Lobbyistin dabei eine umfassende Transformation auf allen Ebenen – weil Nachhaltigkeit mehr ist als Klima- und Umweltschutz, wie es in der Ankündigung heißt.

Rebecca Freitag ist Umweltwissenschaftlerin, Nachhaltigkeitsexpertin und ehemalige UN-Jugenddelegierte. Foto: Kristoffer Schwetje

Die ehemalige UN-Jugenddelegierte für nachhaltige Entwicklung (2017 bis 2019) nimmt kein Blatt vor den Mund und erläutert in ihrem Vortrag, wie jedem der Zukunftsbeitrag gelingt.

Die WN-Wissensimpulse finden jeweils montags in der „Cloud“ des Factory-Hotels, An der Germania Brauerei 5, im alten Brauerei-Gebäude statt und dauern von 19.30 bis 21 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr, die Bar im Foyer ist ab 18.30 Uhr geöffnet. Die Referenten stehen später am Büchertisch für Buchsignierungen und persönliche Gespräche zur Verfügung.

Präsenzvortrag und Livestream

Alle Vortragsabende werden als hybride Veranstaltungen durchgeführt. Dies bedeutet, dass neben dem Präsenzvortrag vor Ort auch parallel der Vortrag als Live­stream angeboten wird. Alles, was dazu benötigt wird, sind Internetzugang und ein Ansichtsgerät (PC, Laptop, Tablet, Smartphone oder Fernseher mit angeschlossener Tastatur). Der Abruf ist mit allen gängigen Browsern machbar. Mit dem 90-minütigen Live-Vortrag wird auch eine Chat-Funktion angeboten.

Die Teilnahme in Präsenz kostet 55 Euro pro Einzelkarte, Abonnenten der Westfälischen Nachrichten und Mitglieder der Volksbank Münsterland Nord erhalten sie zum Vorteilspreis von 45 Euro. Online kostet die Teilnahme 45 Euro pro Einzelkarte, im Vorteilspreis 35.

Tickets sowie alle weiteren Informationen gibt es unter 02561/9792888.