Nächster Negativ-Rekord: 324 Neuinfektionen in Münster

Mehr als 20.000 Impfungen gegen eine schwere Covid-Erkrankung wurden bereits seit Anfang Dezember in der städtischen Impfstelle „Jovel“ am Albersloher Weg durchgeführt – in der kommenden Woche können hier nun über 6000 weitere Impftermine wahrgenommen werden.



Das Bündnis der Hilfsorganisationen stellt die entsprechenden Terminmöglichkeiten bereits an diesem Freitag (7. Januar) ab 15 Uhr ins Buchungsportal ein. Das Buchungsportal www.impfen.ms ist in verschiedene Altersgruppen eingeteilt, auch für Kinder (5 bis 11 Jahre) werden Termine freigegeben. Vor Ort werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen mit den Impfstoffen von Biontech oder Moderna angeboten, eine Wahlmöglichkeit besteht nicht.



Geimpft wird montags bis freitags durchgängig von 9 bis 21 Uhr sowie samstags von 9 bis 15 Uhr. Mit geglückter Anmeldung erhalten die Anfragenden eine Bestätigungsmail. Eine telefonische Terminvergabe oder der Zutritt zur Impfstelle ohne vorherige Buchung sind nicht möglich.