Überraschung in Münster: dritter Abgeordneter im Bundestag

Hängepartie bis in die tiefe Nacht hinein, erste Glückwünsche in den sozialen Medien, dann endgültig Jubel am Montagmorgen: Der münsterische CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Stefan Nacke zieht über die Landesliste der Partei überraschend doch noch in den Bundestag ein. Im Kampf um das Direktmandat war er am Sonntagabend der grünen Bundestagsabgeordneten Maria Klein-Schmeink unterlegen.

Doch angesichts des eher schwachen Abschneidens der CDU in NRW mit Blick auf die Direktmandate zog die Landesliste auch noch bei Nackes Platz 18. Bis zur offiziellen Bestätigung der Nachricht musste der 45-jährige Hiltruper aber über Stunden hoffen und bangen. „So wie es aussieht, zieht die Liste, und ich bin drin. Darüber freue ich mich sehr“, erklärte Nacke in der Nacht um kurz nach halb zwei gegenüber unserer Zeitung, als sich die Möglichkeit zum Einzug über die Liste deutlich abzeichnete. Der Landeswahlleiter schickte die offizielle Bestätigung dann am Montag um kurz vor 8 Uhr raus, als das Zweitstimmen-Ergebnis aus allen Wahlkreisen der Bundestagswahl feststand.

Hängepartie um Einzug in den Bundestag

Zunächst hatte es so ausgesehen, als wäre Münsters CDU erstmals in der Nachkriegsgeschichte nicht mehr mit einem eigenen Abgeordneten in Berlin vertreten. Das wäre ein Super-GAU für die Christdemokraten in der einst schwarzen Hochburg gewesen, die schon beim Zweitstimmenergebnis bei dieser Bundestagswahl auf Platz drei hinter Grüne und SPD gefallen sind.

Die offizielle Bestätigung für den Einzug Nackes in den Bundestag ließ indes lange auf sich warten. Der CDU-Politiker musste zunächst auf den inoffiziellen Mandatsrechner vertrauen, ehe ihn am Montagmorgen die entscheidende Nachricht ereilte.

Münster mit drei Abgeordneten in Berlin

Damit ist die Stadt Münster auch im 20. Deutschen Bundestag mit drei Abgeordneten vertreten. Neben der direkt gewählten Maria Klein-Schmeink und der über die SPD-Landesliste erstmals in den Bundestag eingezogenen Bundesumweltministerin Svenja Schulze komplettiert Stefan Nacke das Münster-Trio.

Impressionen vom Wahlabend in Münster Maria Klein-Schmeink wird bejubelt: Die Direktkandidatin der Grünen ist die klare Wahlsiegerin. Foto: Oliver Werner Bei der Wahlparty der Grünen herrschte gute Stimmung. Foto: Oliver Werner Applaus gab es am Abend auch bei der SPD mit Svenja Schulze. Foto: Oliver Werner Svenja Schulze (rechts) hat zwar nicht das Direktmandat gewonnen, zieht aber trotzdem in den Bundestag ein. Foto: Oliver Werner Applaus bei der SPD Foto: Oliver Werner Auch Dr. Stefan Nacke wurde im Rathaus mit Applaus begrüßt. Foto: Oliver Werner Die CDU hatte ihren Wahlkampf in Münster auf den Gewinn des Direktmandats ausgelegt. Foto: Oliver Werner Die Stimmung bei der Wahlparty CDU war verhalten. Foto: Oliver Werner Oberbürgermeister Markus Lewe, seine Frau Maria und Ruprecht Polenz studieren die Wahlergebnisse im Rathaus. Foto: Oliver Werner Carina Beckmann (Volt; l.) und Svenja Schulze am Wahlabend im Rathaus Foto: Oliver Werner Ruprecht Polenz am Wahlabend im Rathaus Foto: Karin Völker Die Sprecher des grünen Kreisverbandes, Julia Burkhardt und Jörg Rostek, bei der Wahlparty im Floyd-Café Foto: Karin Völker Maria Klein-Schmeink (r.) wird im Rathaus bejubelt. Sie hat das erste grüne Direktmandat in Münster gewonnen. Foto: Oliver Werner Maria Klein-Schmeink bei der Wahlparty der Grünen. Die Partei hat sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen gewonnen. Foto: Oliver Werner Jochen Temme führte als Moderator durch die Wahlveranstaltung im Rathaus. Foto: Oliver Werner 700 freiwillige Helferinnen und Helfer öffneten im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium über 100.000 Briefwahlumschläge. Foto: Oliver Werner Carina Beckmann (vorne, 2.v.l.) war die Direktkandidatin für die Partei Volt. Foto: Joel Hunold Klaus Kretzer, Direktkandidat der FDP, freute sich über das zweistellige Ergebnis seiner Partei in Münster. Foto: Joel Hunold

Zuversicht trotz Niederlage beim Direktmandat

Für die münsterische CDU nimmt damit ein enttäuschend verlaufener Wahlabend noch eine überraschende und glückliche Wendung. Nacke selbst hatte sich am Abend auf dem Weg ins Rathaus zwar enttäuscht über das Direktwahl-Ergebnis gezeigt.

Gleichwohl wollte er die Hoffnung nicht aufgeben, dass die Landesliste in seinem Fall noch ziehen könnte. „Ich habe es im Blut, ich komme da rein“, hatte der Sozialpolitiker gegenüber unserer Zeitung gesagt. Am Montagmorgen sollte diese Aussage ihre offizielle Bestätigung finden.