Das Schloss der Westfälischen Wilhelms-Universität – so der bisher offizielle Name der Uni in Münster. Doch Kaiser Wilhelm als Namenspatron steht zur Disposition.

Die Westfälische Wilhelms-Universität steht ganz akut infrage. Nicht die Hochschule an sich – aber ihr Name. In Kürze will der Uni-Senat entscheiden, ob der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. weiter Namenspatron bleiben soll. Am Mittwoch (25. Januar) wird in dem Gremium der Abschlussbericht zu der intensiven Auseinandersetzung rund um Namensgeber und Namensgebung vorgestellt. Voraussichtlich in der ersten Senatssitzung im Sommersemester soll dann die Entscheidung fallen.