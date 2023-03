„Erzähl mal“ – die eigene NS-Familiengeschichte

Nicht um fremde Täter, sondern um die eigene Familiengeschichte geht es jetzt in einem Projekt der Villa ten Hompel.

In Gedenkstätten werden Team und Publikum häufig mit den Biografien von ihnen fremden NS-Tätern konfrontiert. Die Villa ten Hompel will das nun ändern und auch die persönliche Familiengeschichte in den Mittelpunkt rücken. Das Ergebnis ist das Projekt „Erzähl mal… Spurensuche zur NS-Familiengeschichte“.