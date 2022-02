Naturkundemuseum in Münster wird 130 Jahre alt

Auf den Spuren von Dinosauriern oder ein Blick in die Sterne: Im LWL-Museum für Naturkunde an der Sentruper Straße, zu dem auch das Planetarium gehört, ist das möglich. Gegründet wurde das Naturkundemuseum in Münster vor 130 Jahren.

Das LWL-Museum für Naturkunde in Münster wird am Donnerstag (10. Februar) 130 Jahre alt. "Unser Museum sammelt seit 1892 nicht nur Objekte sondern Superlative", sagt Matthias Löb, Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), in einer Pressemitteilung. "Es ist das älteste der 18 LWL-Museen, es ist eines der besucherstärksten überhaupt in NRW, und es hat mit 2,3 Millionen naturkundlichen Objekten westfalenweit die größte Sammlung", so Löb.

Vor 130 Jahren wurde das LWL-Museum für Naturkunde unter dem Namen "Westfälisches Provinzialmuseum für Naturkunde" in Münster gegründet. Die Gründung des Naturkundemuseums geht laut der Mitteilung des LWL auf ehrenamtliche Naturforscher aus der Umgebung zurück. Die ehrenamtlichen Forscher waren Mitglieder der zoologischen und botanischen Sektionen des "Westfälischen Provinzialvereins für Wissenschaft und Kunst". Sie hatten das Ziel, ein Museum zu gründen, das Zeugnisse der Kunst, Literatur, Geschichte und Natur sammelt und ausstellt.

Forschen, sammeln und publizieren

Am 10. Februar 1892 betraten zum ersten Mal Besucher das heutige LWL-Museum für Naturkunde. Das erste Museumsgebäude wurde auf einem Grundstück neben dem alten Zoogelände an der Himmelreichallee erbaut. Entscheidend an der Gründung beteiligt war nach Angaben des LWL Professor Dr. Hermann Landois, Gründer des Zoologischen Gartens in Münster. Landois wurde auch der erste ehrenamtliche Direktor des Museums.



LWL-Museum für Naturkunde wird 130 Jahre alt Das ehemalige Museumsgebäude, am alten Zoogelände am unteren Teil des Aasees gelegen Foto: LWL-Museum für Naturkunde Professor Dr. Hermann Landois prägte als erster Museumsdirektor die Entwicklung des Hauses auf besondere Weise mit. Foto: LWL/Bildarchiv im LWL-Museum für Naturkunde Das Museumsgebäude, so wie es heute zu sehen ist, wurde an seinem neuen Standort am oberen Teil des Aasees erbaut. Hier ein Foto vom Richtfest 1980. Foto: LWL Bereits zu Zeiten von Museumsgründer Prof. Hermann Landois war der 1895 gefundene Riesenammonit ein Highlight des Naturkundemuseums. Foto: LWL/Hellmund 1982 betraten erstmals Gäste das heutige Gebäude des LWL-Museums für Naturkunde. Hier ein Foto aus dem Jahr 1983. Foto: LWL/Bildarchiv im LWL-Museum für Naturkunde Heute präsentiert das LWL-Museum für Naturkunde zahlreiche Dauer- und Sonderausstellungen und ist für seine Dinosaurier-Ausstellung bei Groß und Klein bekannt. Foto: LWL/Steinweg In diesem Jahr wird das LWL-Museum für Naturkunde in Münster 130 Jahre alt. Foto: LWL/Steinweg

Nicht nur Ausstellungen sind Teil der Arbeit am Museum, es wird auch geforscht, gesammelt und publiziert. "Als das Museum 1892 gegründet wurde, hätten sich wohl nur wenige vorstellen können, dass es einmal die umfangreichsten naturkundlichen Sammlungen bezogen auf Westfalen-Lippe beherbergen würde", erklärt Museumsdirektor Dr. Jan Ole Kriegs.

Umzug an die Sentruper Höhe im Jahr 1982

Das Museum wurde in der Kaiserzeit gegründet, überdauerte zwei Weltkriege und die NS-Herrschaft, überstand die Weltwirtschaftskrise und erlebte die Wiedervereinigung Deutschlands. Auch das Museumsgebäude erlebte den Wandel. Im Oktober und November 1944 wurde das Gebäude durch Fliegerangriffe stark beschädigt. Vorsorglich waren jedoch die Bestände ausgelagert worden, so dass sich die Kriegsschäden auf das Gebäude beschränkten.

Als der alte Zoo 40 Jahre später aus Platzgründen an den westlichen Stadtrand zog, entschloss sich auch der LWL als Träger des Naturkundemuseums zu einem Museumsneubau in der Nachbarschaft des Zoos. 1982 wurde der deutlich größere Neubau an der Sentruper Straße in Münster eröffnet. In das neue Gebäude wurde ein Großplanetarium integriert. "Die Kombination von Naturkundemuseum und Großplanetarium ist bis heute in Deutschland einmalig", heißt es in der Mitteilung des LWL.

„ Wir planen in den nächsten Jahren noch viel in Sachen Nachhaltigkeit, Mobilität und Energiemanagement. “ Museumsdirektor Dr. Jan Ole Kriegs

Schon vor zehn Jahren ging das Museum nach Angaben des LWL die ersten Schritte Richtung Klimaneutralität: 2011 wurde das Gebäude energetisch saniert. "Wir planen in den nächsten Jahren noch viel in Sachen Nachhaltigkeit, Mobilität und Energiemanagement", erklärt Kriegs. Die Planungen liefen bereits, das Museumsgebäude mit einer Photovoltaikanlage auszustatten, um den Weg Richtung Klimaneutralität konsequent zu beschreiten.

Bau eines "Forums für Naturwissenschaften"

Weitere Veränderungen sind für das Museum geplant. "Das LWL-Museum soll zu einem einzigartigen Ort des wissenschaftlichen Austauschs werden", erklärt LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger. "Im geplanten 'Forum für Naturwissenschaften' auf dem Museumsvorplatz sollen sich Ehrenamtler, Wissenschaftler und naturkundlich Interessierte begegnen, diskutieren und gemeinsam weiterbilden", so die Kulturdezernentin.

Der Baubeginn ist für die zweite Hälfte des Jahres geplant. Der fast zweijährige Umbau des LWL-Planetariums ist bereits fast abgeschlossen. Mitte des Jahres soll das neue Planetarium als eines der modernsten in Europa, wiedereröffnet werden.