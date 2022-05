Neue Ampel schaltet für Radler auf Grün

Eine neue, intelligente Ampel geht am Freitag an der Einmündung der Dingstiege in die Dyckburgstraße in Betrieb. Radler können sich freuen: Die Ampel ist mit einer automatischen Grünanforderung für Radfahrende ausgerüstet

Am Freitag (27. Mai) geht eine neue Ampel an der Einmündung der Dingstiege in die Dyckburgstraße in Betrieb. An dieser Stelle auf der Veloroute Telgte - Münster kreuzen viele Radfahrende die Dyckburgstraße. Mit der neuen Ampel soll dort für mehr Sicherheit und Komfort gesorgt werden.

Der Clou: Die neue Ampel ist mit einer intelligenten, automatischen Grünanforderung für Radfahrende ausgerüstet. Spezielle Detektoren erfassen die Radfahrenden bereits 40 bis 60 Meter vor der Kreuzung und sorgen so dafür, dass sie im Regelfall die Dyckburgstraße sicher und möglichst ohne Halt überqueren können.

Bei normalem Tempo schaltet sie passend auf Grün

Die Reaktionszeit der Ampel ist zunächst so eingestellt worden, dass sie für die meisten Radfahrenden, die sich mit einer normalen Geschwindigkeit der Ampel nähern, passend auf Grün schaltet. Wenn gerade eine Grünzeit für die Querung abgelaufen ist, erhält der Verkehr auf der Dyckburgstraße auch wieder eine Freigabezeit, bevor die nächste Grünzeit für die Querung erfolgen kann. In solchen Fällen kann es zu kurzen Wartezeiten für Radfahrende kommen.

In den nächsten Wochen erfolgt noch die Feinjustierung der intelligenten Grünanforderung. Das Amt für Mobilität und Tiefbau bittet um Verständnis, wenn es in den ersten Tagen nicht immer perfekt funktionieren sollte. Außerdem wird die gelbe Baustellenmarkierung gegen die übliche weiße Markierung ausgetauscht und die letzten 30 Meter von der Eisenbahnbrücke bis zur Dyckburgstraße werden mit rotem Asphalt versehen.