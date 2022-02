Neue Ampelanlage am Dingbängerweg geht in Betrieb

Die Stoppschilder sind weg, die Ampeln aufgebaut: Am Dingbängerweg in Mecklenbeck geht eine neue Ampelanlage in Betrieb. Sie soll vor allem Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern verhindern.

In Höhe der Sentruper Straße wird die neue Anforderungs-Ampel am Dingbängerweg in Betrieb genommen.

Am Dingbängerweg am Abzweig zur Sentruper Straße wird der Aufbau einer neuen Ampelanlage in diesen Tagen abgeschlossen. Ab Montag (28. Februar) sorgt die Anforderungs-Ampel laut einer städtischen Pressemitteilung für mehr Verkehrssicherheit an dieser Stelle.

An der bisher mit Stopp-Schildern geregelten Kreuzung gab es in der Vergangenheit häufiger Unfälle. "Polizei und Ordnungsamt hatten sie als Unfallhäufungsstelle vermerkt, so dass die Unfallkommission Sofortmaßnahmen für Fußgänger sowie Radfahrer beschloss", heißt es in der Mitteilung der Stadt. Vor allem Radfahrer auf dem Radweg am Dingbängerweg seien von Autofahrern häufig übersehen worden. Auch die "Stopp-Regelung" für die Sentruper Straße und eine Rotmarkierung des Radwegs sorgten nach Angaben der Stadt nicht für Besserung.

"Grün" hauptsächlich für den Dingbängerweg

Der Dingbängerweg als Hauptrichtung steht ohne Ampel-Anforderungen zusammen mit dem parallel verlaufenden Geh- und Radweg grundsätzlich auf "Grün". Autofahrer auf der Sentruper Straße erhalten ihre Grünzeit nur auf Anforderung. Auch die Abbieger vom Dingbängerweg in die Sentruper Straße sind laut Mitteilung der Stadt mit getrennten Abbiegesignalen im Anforderungsbetrieb ausgestattet.