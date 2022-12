Neue Ausbildungsgruppe der Krisenhilfe startet 

Ein Team von zurzeit 35 Ehrenamtlichen engagiert sich in der Krisenhilfe. Alle zwei Jahre beginnt dort die anderthalbjährige Ausbildung, um sich auf das anspruchsvolle Ehrenamt vorzubereiten. So auch jetzt.

Petra Karallus und Lothar Dunkel leiten ab Januar die neue Ausbildungsgruppe, in der sich die Teilnehmer intensiv auf ihre Arbeit in der Krisenhilfe vorbereiten.

Zuhören. Sich in einen anderen Menschen hinein versetzen. Vielleicht auch selbst aus eigener Erfahrung wissen, wie es sich anfühlt, in einer Krise zu stecken. Wie man es aber auch schaffen kann, damit umzugehen. Wer sich in dieser Beschreibung wiederfindet, der ist eingeladen und herzlich willkommen in der Krisenhilfe Münster.

Die Beratungsstelle kümmert sich seit 35 Jahren um Menschen, die eine schwere Zeit durchleben und Unterstützung suchen, um aus diesem Tal wieder herauszufinden. Ein Team von zurzeit 35 Ehrenamtlichen engagiert sich – und freut sich über „Nachwuchs“.

Alle zwei Jahre beginnt die anderthalbjährige Ausbildung, um sich vorzubereiten: „Auf ein Ehrenamt mit professionellem Niveau“, beschreibt Petra Karallus den Anspruch, den die Krisenhilfe mit dieser sehr intensiven und breitgefächerten Vorbereitung umsetzen möchte. Möglich wird dies erst durch die finanzielle Unterstützung der Werte-Stiftung-Münsterland.

Die hauptamtliche Leiterin der Krisenhilfe begleitet diese Gruppe gemeinsam mit zwei Psychologen. Für Lothar Dunkel, ehemals Leiter der schulpsychologischen Beratungsstelle, ist dies schon die vierte Gruppe, die er mit ausbildet. Alle 14 Tage am Donnerstagsabend und an sechs Wochenenden treffen sich die Frauen und Männer, die nach einem Auswahltag Mitte Januar in die Ausbildung starten.

„Wir sehen unsere Aufgabe darin, Menschen in Krisen zu begleiten und für sie da zu sein. Um gemeinsam einen Weg zu finden“, beschreibt Petra Karallus den Ansatz für die Beratung.

Teilnehmer sollten mindestens 30 Jahre alt sein, maximal 65 Jahre. „Belastbarkeit ist wichtig, sich zurücknehmen können, die Bereitschaft, sich selbst zu hinterfragen und auf neue Situationen einzulassen, all das gehört in das Anforderungsprofil“, nennt die Leiterin einige wichtige Aspekte.

Wer diese Ausbildung dann im Sommer 2024 abschließt, verpflichtet sich, anschließend zwei Jahre für die Krisenhilfe zu arbeiten. Dazu zählt neben der Beratung von Klienten auch die Teilnahme an der regelmäßigen Supervision.

Weitere Infos unter

51 90 05.