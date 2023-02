Neue „BeatBox“-Reihe startet im Cuba

Regelmäßige Workshops in „DJing“ und Musikproduktion

Die Black Box wird zum Ministudio, damit Jüngere wie Ältere an Beats basteln können.

Am Freitag (3. März) fällt im Kultur- und Begegnungszentrum Cuba an der Achtermannstraße der Startschuss für die „BeatBox“. Das umfangreiche Workshop-Angebot mit dem Schwerpunkt „DJing“ und Musikproduktion richtet sich an nahezu alle Altersklassen.

Dank einer Konzeptförderung des Landes NRW ist die Teilnahme an den Kursen kostenfrei. Die Leitung dieser Kollaboration zwischen dem Verein Cuba und dem Beatnetz Münster liegt in den Händen von DJ und Musikproduzent Albert Ruppelt.

Beat-Schule im Bahnhofsviertel

„Wir werden das bisherige Angebot im Bereich ,Djing’ und Musikproduktion deutlich erweitern und mit der neuen Reihe eine Art Beat-Schule im Bahnhofsviertel eröffnen. Einsteiger wie Fortgeschrittene bekommen künftig im Cuba regelmäßig die Gelegenheit, sich auszuprobieren und zu professionalisieren“, betont Ruppelt.

Für die Workshops wird der Cuba-Veranstaltungsraum Black Box zum Ministudio umgebaut, in dem Teilnehmende an Beats basteln können. Darüber hinaus bietet ein Producer-Stammtisch die Möglichkeit zum gemeinsamen Produzieren und kreativen Austausch. Bei jedem Stammtisch wird zudem ein neues Samplepack aus Musikaufnahmen oder Geräuschen zur Verfügung gestellt.

Von Jung bis Älter für jeden ein Angebot

Die ersten drei Termine der „BeatBox“-Reihe stehen bereits fest: neben dem kommenden Freitag die beiden Samstage 1. April und 6. Mai. Der Jugend-Workshop findet um 17.30 Uhr statt und vermittelt Zwölf- bis 17-Jährigen Grundlagen in „DJing“ und Musikproduktion.

Jeweils um 19 Uhr sind dann jüngere und ältere Erwachsene eingeladen, erste Basics rund ums Auflegen und Produzieren zu erlernen. Für die Workshops ist eine Anmeldung per E-Mail an info@trustinwax.com erforderlich. Ab 21 Uhr findet der offene Producer-Stammtisch statt – ohne Anmeldung.

„Vinyl-Talk“ und Sound-Sammlung in Planung

Neben der Beat-Bastelei sind bereits weitere Formate in Planung. Beim „Vinyl-Talk“ werden Schallplattenliebhaber ihre Lieblingsmusik vorstellen und Geschichten dazu teilen. Zudem soll eine kuratierte Sound-Sammlung entstehen, für die sich im Sommer Musikschaffende im Bahnhofsviertel auf die Suche nach charakteristischen Klängen machen.