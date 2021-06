Neue Chefin – neues Haus?

Erst eine neue Chefin – dann auch ein neues Gebäude? Es kommt Bewegung in den NRW-Verfassungsgerichtshof in Münster. In ihrer Antrittsrede im Landtag verkündete die frisch gewählte neue Gerichtspräsidentin, Prof. Dr. Barbara Dauner-Lieb: „Der Verfassungsgerichtshof braucht ein Haus, sonst kann er nicht arbeiten.“ Jahrzehntelang hat das ziemlich gut funktioniert unter dem Dach des Oberverwaltungsgerichts am Aegidiikirchplatz 5 in Münsters Innenstadt. Längst aber hat die Suche nach einer eigenen Bleibe begonnen.

