Neue Doppelspitze leitet Lokalredaktion

Erstmals übernimmt eine Doppelspitze zu Beginn dieses Jahres die Leitung der Lokalredaktion Münster unserer Zeitung: Die beiden gebürtigen Münsteraner Dirk Anger (53) und Niklas Wieczorek (34) wollen gemeinsam mit einem engagierten Team die großen Themen, die die Stadt Tag für Tag bewegen, intensiv in den Blick nehmen – digital aufbereitet für das Online-Portal wn.de genauso wie für die gedruckte Tageszeitung. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf den Bereichen Familie und Freizeit sowie Wohnen und Verkehr.

Während der studierte Jurist Dirk Anger in den vergangenen Jahren bereits als stellvertretender Leiter in der Stadtredaktion tätig war, kommt Niklas Wieczorek, der Geschichte und Germanistik studiert hat, nach mehreren Jahren bei den „Kieler Nachrichten“ zurück ins Münsterland. Ihr gemeinsamer Vorgänger an der Spitze der Lokalredaktion Münster, Ralf Repöhler, hat die Leitung des neu geschaffenen Themendesks in der Zentralredaktion übernommen. Die Chefredakteure Anne Eckrodt und Carsten Voß wünschen den Kollegen in ihren neuen Funktionen viel Erfolg.