Neue Fahrradständer am Domplatz

Am Domplatz lässt die Stadt Münster die alten Fahrradständer abmontieren. An deren Stelle werden 81 Fahrradbügel installiert, die dann Platz bieten für 162 Räder. Die Bügel werden 60 Zentimeter in die Erde betoniert, sie können nicht einfach herausgezogen werden.

Foto: Oliver Werner