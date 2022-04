Neue Straße bindet York-Quartier an

Die Bauarbeiten im York-Quartier schreiten voran. Und dass sogar so weit, dass die Anbindung an das Straßennetz erfolgt. Jetzt beginnen die Bauarbeiten.

Die Erschließungsarbeiten des York-Quartiers sind inzwischen so weit fortgeschritten, dass jetzt die notwendige Straßen-Anbindung des Quartiers an den Albersloher Weg auf Höhe des Gremmendorfer Weges umgesetzt werden kann. Der Knotenpunkt wird um eine Straße aus dem Quartier in den Albersloher Weg ergänzt. Die Arbeiten am neuen Essexweg beginnen am heutigen Donnerstag und dauern voraussichtlich bis Ende August, wie die Stadt mitteilt.

Der Albersloher Weg erhält demnach stadteinwärts wie stadtauswärts eine zusätzliche Abbiegespur, damit der Verkehrsfluss gewährleistet bleibt. Die rechte stadtauswärtige Fahrspur des Albersloher Weges wird während der Bauzeit vor der Einmündung Gremmendorfer Weg gesperrt. Die Bushaltestelle dort kann in dieser Zeit nicht genutzt werden. Es werden am Gremmendorfer Weg und am Alberloher Weg Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Grünstreifen trennt Fahrbahn von Geh- und Radweg

Die Geh- und Radwege stadtauswärts verlaufen nach Abschluss der Arbeiten zwischen dem neuen Wiltshireweg und dem Essexweg, sodass sie durch den vorhandenen Grünstreifen von der Fahrbahn des Albersloher Weges getrennt sind. Der zukünftige Radweg ist in diesem Abschnitt 2,50 Meter breit, damit alle Radfahrenden sicher unterwegs sein können.

Am Ende der Bauarbeiten werden die Ampelschaltung an die neue Straßensituation angepasst, eine neue Bushaltestelle aufgebaut und die Fahrbahndecken erneuert.