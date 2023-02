Neue Zahlen: Münsters Bevölkerung wächst weiter

Einladend strahlen die Lichter der Geschäfte am Prinzipalmarkt in Münster - im Hintergrund erhebt sich die Lambertikirche.

Münsters Bevölkerung ist im Jahr 2022 um 1,6 Prozent gewachsen. Das geht aus den Daten des Melderegisters (Stand 31. Dezember 2022) hervor, die die Statistikdienststelle der Stadt analysiert und veröffentlicht hat. So waren am Jahresende 319.441 Bürgerinnen und Bürger in Münster gemeldet und damit 5.109 Personen mehr als noch 2021. Der jährliche Bevölkerungszuwachs war damit größer als im Zeitraum von 2017 bis 2021 – hier lag er immer zwischen 0,5 und 0,3 Prozent. Der stärkere Zuwachs in 2022 hängt laut Stadt eng mit dem Zuzug Schutzsuchender aus der Ukraine zusammen.

Ende 2022 hatten insgesamt 39.514 Bürgerinnen und Bürger in Münster eine ausländische und 279.927 eine deutsche Staatsbürgerschaft. Der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer an der Gesamtbevölkerung lag damit bei 12,4 Prozent. Dabei waren die syrische und die ukrainische Nationalität am stärksten vertreten und machten jeweils einen Anteil von 1,1 Prozent an der Bevölkerung Münsters insgesamt aus.

Mehr als 50 Prozent sind jünger als 40

Neben der Staatsangehörigkeit hat die Statistikdienststelle auch die Faktoren Alter und Geschlecht bei der Analyse der Melderegister-Daten berücksichtigt. Demnach waren Ende 2022 17,5 Prozent der Münsteranerinnen und Münsteraner zwischen null und 19, 34 Prozent zwischen 20 und 39, 24,4 Prozent zwischen 40 und 59 und 17,9 Prozent zwischen 60 und 79 Jahren alt sowie 6,1 Prozent 80 Jahre und älter.

Frauen in der Mehrheit

Mehr als 50 Prozent der Bürgerinnen und Bürger hatten also ein Alter von unter 40, mehr als 75 Prozent von unter 60 Jahren. Dabei zeigten sich Unterschiede im Vergleich der sechs Stadtbezirke: Die im gesamten Stadtgebiet am stärksten vertretene Altersgruppe 20 bis 39 Jahre (34 Prozent) machte beispielsweise in Münster-Mitte einen Anteil von 44,2 Prozent aus, während in Münster-Ost nur 22,4 Prozent zu dieser Gruppe gehörten. Was die Geschlechterverteilung betrifft, setzte sich die Bevölkerung Münsters laut Melderegister aus 52 Prozent Frauen und 48 Prozent Männern zusammen. Die Ergebnisse stehen auf der Internetseite der Stadt unter http://statistik.stadt-muenster.de zur Verfügung.