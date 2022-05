Altes Fachwerkhaus wird zur Wein- und Tapas-Bar

Unweit des Aegidiimarktes in Münster öffnet eine neue Gastronomie. Ein denkmalgeschützes Fachwerkhaus wird aktuell zu einer Tapas-Bar umgebaut – und die soll schon bald eröffnen.

Simo Saidani und Andreas Deilmann vor dem denkmalgeschützten Gadem in der Lütken Gasse, in das bald eine Weinbar einzieht

1564 wurde irgendwo in Münster ein Baum geschlagen – und aus dessen Holz das Fachwerk für ein neues Gebäude errichtet. Das Haus steht immer noch – in der unscheinbaren Lütken Gasse, nur einen Steinwurf von Aegidiimarkt und LWL-Museum für Kunst und Kultur entfernt. Zunächst ein Wirtschaftsgebäude, wurde es im 18. Jahrhundert in ein Wohnhaus, ein sogenanntes Gadem, verwandelt.