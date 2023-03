Auf Kunstgalerie folgen Kinderwagen am Spiekerhof

Neuer Mieter: Schon vor Wochen ist die Galerie Nolte aus ihren Räumlichkeiten am Spiekerhof 31 ausgezogen. Jetzt steht fest, wer in prominenter Innenstadtlage nachfolgt.

In das Ladenlokal am Spiekerhof 31 zieht das Baby-Erstausstattungsgeschäft „Kind der Stadt“ ein.

Die Vorboten sind am Spiekerhof 31 bereits zu sehen: Das Baby-Erstausstattungsgeschäft „Kind der Stadt“ veranstaltet noch bis einschließlich Samstag in dem Ladenlokal einen Lagerverkauf, wo zuvor jahrelang die Galerie Nolte ihren Sitz hatte. Mitte März will „Kind der Stadt“ das Ladenlokal ganz beziehen und das Sortiment auf zwei Standorte aufteilen.

Im bereits seit Mai 2020 bestehenden Geschäft am Spiekerhof 27 soll es dann auf den 120 Quadratmetern Ladenfläche alles rund um das Kinderzimmer geben. Auf den zusätzlichen 115 Quadratmetern im nebenan gelegenen Laden am Spiekerhof 31 sollen Kinderwagen und Autositze angeboten werden, wie Geschäftsführer Stefan Honerkamp sagt, der die Filiale mit seiner Frau Julia Honerkamp leitet.

Zukunft der Galerie Nolte ungewiss

Zuvor stand das Ladenlokal mehrere Wochen leer. Anfang des Jahres war die Galerie Nolte ausgezogen. Galerist Simon Nolte hat eine zweite Galerie auf Mallorca. Anfragen unserer Redaktion, ob er in Münster an anderer Stelle eine Galerie betreiben wird, ließ er unbeantwortet.