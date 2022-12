Neues Müllfahrzeug ist elektrisch unterwegs

Voll elektrisch, mit Ökostrom unterwegs und leiser als seine Vorgänger: Das neue E-Müllfahrzeug der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) düst seit rund einem Monat in durch die City, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärt.

„Das E-Abfallsammelfahrzeug ist insgesamt viel leiser und fährt sich sehr gut, auch die Schüttung ist einwandfrei. Nur bei der Reichweite ist tatsächlich noch Luft nach oben“, berichtet Kai Gohe, der mit seinem Kollegen Daniel Reiter für die Teams der Abfuhr die Praxistauglichkeit des Fahrzeugs testet.

Nach sieben Stunden ist Schluss

Denn bei einer Nutzkapazität von rund 212 kWh schafft der Neuzugang in der E-Flotte der awm eben nur rund sechs bis sieben Stunden Laufzeit, danach muss er wieder an die Ladesäule. Aktuell dauert eine vollständige Ladung noch rund elf Stunden. „Wir planen eine Schnellladetechnik, so dass es dann nur noch drei bis vier Stunden dauert“, berichtet Patrick Hasenkamp, technischer Betriebsleiter der awm. Eingesetzt wird der Volvo FE electric zunächst überwiegend in den „Kurzstrecken“-Revieren im Innenstadtbereich.

Katharina Thiehoff, Fuhrparkmanagerin bei den awm, ist zuversichtlich: „Die Technik entwickelt sich rasant schnell. Schon die beiden E-Abfallsammelfahrzeuge, die wir im nächsten Jahr bekommen werden, haben mit 350 kWh rund 50 Prozent mehr Nutzkapazität als dieses.“

Stadtreinigung hat acht E-Kehrmaschinen

Die awm stellen ihre Flotte sukzessiv weiter auf alternative Antriebe um. Im PKW-Bereich ist die Umstellung schon lange erfolgt, die Stadtreinigung ist bereits mit acht E-Kehrmaschinen ausgestattet und der Containerdienst wird im kommenden Jahr mit zwei elektrisch betriebenen Fahrzeugen unterwegs sein. Im Vergleich zu dieselbetriebenen sind alternativ angetriebene Fahrzeuge in der Anschaffung zwar teurer, die Betriebs- und Wartungskosten sind aber geringer. „Aktuell laufen außerdem noch einige Förderprogramme des Bundes, wir können also einen Großteil der Differenz zum Preis eines Abfallsammelfahrzeugs mit Dieselantrieb durch diese Gelder abdecken“, erklärt Hasenkamp.