Neuer Weg der Direktvermarktung für Erzeuger in der Region

Der Milchhof Große Kintrup in Münster gehört zu den regionalen Betrieben, die sich an dem neuen Online-Marktplatz "Wochenmarkt24" beteiligen.

Verbraucher, die heute bis 18 Uhr per Mausklick Gemüse, Eier, Fleisch und andere frische Produkte bei landwirtschaftlichen Betrieben und Handwerksbetrieben der Region bestellen, haben diese spätestens am nächsten Morgen um sechs Uhr in einer Kühlbox vor der Haustür stehen. Mit diesem Konzept startet der Online-Marktplatz „Wochenmarkt24“ jetzt mit zwölf Erzeugern aus Münster und dem Münsterland.

„Ein schönes zusätzliches Angebot für die Verbraucher, frische Lebensmittel von den Bauernhöfen der eigenen Stadt zu sich nach Hause liefern zu lassen“, sagen Tanja und Leonhard Große Kintrup vom gleichnamigen Milchhof. „Der Probedurchlauf mit Testbestellungen ist in der vergangenen Woche sehr gut gelaufen.“ Aus Münster beteiligen sich an der Genossenschaft, der produzierende Landwirte und Handwerksbetriebe angehören, auch das Backhaus Frede, der Kräuterhof Rohlmann, die Fleischereien Büning und Hidding und Wildermanns Hofladen. Aus dem Münsterland ist unter anderem das weithin bekannte Stift Tilbeck mit dabei.

Direkt und ohne Zwischenhändler

Der Portalanbieter hat das Konzept seit 2018 bereits in den Regionen Paderborn und Osnabrück etabliert. In Münster und im Münsterland ist nach dem Start des Direktvermarktungsportals mit zunächst zwölf Betrieben geplant, künftig die breite Palette von Lebensmitteln für den täglichen Bedarf abzudecken, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Der Bogen reiche von Eiern über Nudeln, Fleisch, Wurstwaren und Gebäck über geröstete Kaffeesorten bis zu Salaten, Obst und Gemüse. An sechs Tagen pro Woche erhalten die Verbraucher über die Homepage wochenmarkt24.de die bestellten Produkte direkt und ohne Zwischenhändler, wie die Portalanbieter versichern.

Genossenschaft hinter Online-Portal

Seit den Anfängen stehe hinter „Wochenmarkt 24“ eine eigene Genossenschaft, der produzierende Landwirte und Handwerksbetriebe angehören. 20 Prozent vom Verkaufserlös über die Webseite werden laut Pressemitteilung für Software, Logistik und Verwaltung verwendet. Im Gegenzug könne der jeweilige Unternehmer frei entscheiden, welche Produkte aus dem Sortiment zu welchem Preis angeboten werden.

Die Preise seien im Hofladen und über das Direktvermarktungsportal aber gleich, betont Tanja Große Kintrup. Der Familienbetrieb habe als Zielgruppe ernährungsbewusste Verbraucher im Blick, die auf Regionalität und Nachhaltigkeit Wert legen.