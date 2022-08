Nach 13 Jahren hat Behzad Azamat sein Restaurant „La Provincia“ am Wienburgpark geschlossen. Zwei Jahre stand das urige Haus am Wienburgpark leer. Jetzt ist ein neuer Betreiber eingezogen.

Direkt am Wienburgpark, wo 13 Jahre lang das „La Provincia“ war, hat Philipp Fischer mit dem „Sülz Speisehaus“ sein erstes Restaurant eröffnet.

Zwei Jahre stand das Lokal an der Wienburgstraße 148 leer, nun ist das „Sülz Speisehaus“ in das urige Haus mit dem schönen Garten direkt am Wienburgpark eingezogen.