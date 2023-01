Neujahrsempfang in Zeiten des Wandels

Wandel prägt die Gegenwart, in einer Hinsicht aber nicht – so der Kern der Botschaft von Dietmar Dertwinkel beim Neujahrsempfang der KG Pängelanton von 1932. Das Museum des Karnevals-Vereins war am Sonntag gut gefüllt, mit Gästen auch aus Angelmodde und Wolbeck, der Stadtprinz wurde ebenfalls erwartet.

Präsident Jochem Lüke dankte einem Mann für den blitzsauberen Fußboden, der Frauengruppe fürs Stullenschmieren in einer nun schmutzigen Küche, dann war Dertwinkel dran: „Zeit im Wandel“.

Von der Wählscheibe zum Video-Gespräch per Computer, vom Auto zum Flug-Gefährt, von der Wiederkehr von (Positiv-) Zins und Inflation, vom Bargeld zu „Cards only“ und Bitcoin, dem gelernten Banker und Mitglied des Vorstandes der Volksbank Münsterland Nord mit Zuständigkeit für Münster, Hiltrup und Sendenhorst fielen reichlich Beispiele ein. Zum Digitalen sagte er: „Da sind wir in Deutschland rückständig.“ Der durchschnittliche Volksbank-Kunde sei heute 27-mal im Monat in der Online-Filiale, einmal im Jahr in einer Filiale. Banken stünden heute mehr im Wettbewerb, stünden unter Wachstumsdruck, leider müssten sich Mitarbeiter mehr um Vorschriften kümmern als um Kunden.

Aber bei aller neuen Technik: „Veränderungen funktionieren nur mit Menschen“, so Dertwinkel. „Das finde ich sehr beruhigend. Wir sind soziale Wesen.“ Deswegen sei auch das mehrjährige Ausfallen der Karnevalsveranstaltungen so schlimm gewesen. Es gehe auch darum, den Menschen die Angst vor Wandel zu nehmen.