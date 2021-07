Kleine Konzerte, Literatur und Theater: Die Freie Kulturszene präsentiert sich in den kommenden Wochen mit viel Programm in Münster. Start ist bereits am Freitag (16. Juli).

Mit "Herzglut" dabei: Die Künstlerinnen und Künstler freuen sich auf die vielen kleinen Auftritte, die dank der Unterstützung des städtischen Kulturamtes am kommenden Wochenende an verschiedenen Orten im Stadtgebiet möglich sind.

Mit vielen Aktionen an unterschiedlichen Orten geht der Herzglut-Kultursommer in die nächste Runde. Am Freitag (16. Juli) startet Aktionskünstler Thomas Nufer die "Stadtflächenunterhaltung". Von 16 bis 19 Uhr ploppen laut einer städtischen Pressemitteilung an unterschiedlichen Orten in der Innenstadt Mini-Konzerte und Performances auf. Begleitet werden die Auftritte von absonderlich anmutenden Moos- und Baumwesen, die beim Publikum für die nötigen Abstände sorgen. "Angekündigt werden die Orte nicht, um Menschenansammlungen zu vermeiden", heißt es in der Ankündigung. Jede einzelne Aktion dauert nicht länger als 15 Minuten. Wiederholt wird die Veranstaltung am 23. Juli.

Von Freitag bis Sonntag (16. bis 18. Juli) wird das Gelände der ehemaligen York-Kaserne mit Kultur bespielt. Das Mini-Festival „RESET*Spezial“ lade mit einer Mischung aus verschiedenen Genres zu einem Kulturprogramm mit Industrie-Charme ein. "Das Herzstück ist ein Parcours in den ausgedienten Panzergaragen mit Kunst-, Film und Installationselementen", teilt die Statdt mit. In Kleingruppen geht es jeweils tagsüber durch vier Hallen.

Open-Air-Konzerte an der ehemaligen York-Kaserne

Im Außenbereich des Geländes findet dann abends ein Live-Programm mit Open-Air-Konzerten statt: Am Freitag gibt das Duo Fuck/Love einen interdisziplinären Einblick in das Thema "Liebe" (19 und 21 Uhr), am Samstag stehen Schlagzeuger und Elektronikmusiker Exchampion & die Elektro-pop-Künstlerin Lin auf der Bühne (20 Uhr) und am Sonntag sind Labor.VI & Jason Pollux mit Art-Pop und Elektropop dabei (19.30 Uhr). Tickets für Parcours und Konzerte gibt es unter www.localticketing.de.

"Noch bis Oktober fährt der Herzglut-Kultursommer mit Sicherheitskonzepten die Freie Kulturszene wieder hoch", heißt es in der Mitteilung der Stadt. Neun Veranstaltungsgemeinschaften der Freien Szene ermöglichen an verschiedenen Orten an rund 80 Veranstaltungstagen Auftrittsmöglichkeiten für 300 Künstlerinnen und Künstler. Die Reihe wird im Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus dem Programm "Neustart Kultur" sowie vom Kulturamt der Stadt Münster gefördert.