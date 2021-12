Nikolaus wirbt fürs Impfen

An die Weihnachtszeit des vergangenen Jahres denkt Sven von Basum alles andere als gern zurück. An den Feiertagen lag der stellvertretende Leiter der evangelischen Kita Fliednerhaus im Geistviertel lebensgefährlich an Corona erkrankt auf der Intensivstation im Clemenshospital. Spätestens seither wirbt Sven von Basum dafür, das Virus ernst zu nehmen – am Montag verkleidet als Nikolaus.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie