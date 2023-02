Noch keine Einigung über Semesterticket

Das Semesterticket für Studierende in Münster ist digital abrufbar.

Die Rückmeldung zum Sommersemester läuft schon seit Längerem – aber die Frage, ob das für die münsterischen Hochschulen NRW-weit und für einige Zusatzstrecken in benachbarte Bundesländer geltende Semesterticket an das 49-Euro-Ticket angepasst werden soll, ist weiterhin nicht geklärt, sagt die neue Vorsitzende des AStA der Universität Münster, Shari Langner.

Das bundesweit für den Nahverkehr geltende 49-Euro-Ticket soll im Mai eingeführt werden. Rund 200 Euro, also 33 Euro monatlich, kostet für Studierende in Münster das Semesterticket – ein relativ teures Angebot für jene, die den Nahverkehr bundesweit nutzen wollen. Die Studierendenschaften in NRW hätten gefordert, ein bundesweit gültiges Semesterticket für 129 Euro anzubieten, unterstreicht Langner.

Die Verhandlungen seien schwierig, die Ausgangslage kompliziert, weil Verträge mit verschiedenen Verkehrsanbietern unterschiedlich lange Laufzeiten hätten, so Langner. Außerdem stelle sich die Frage: Wie lange wird es das 49-Euro-Ticket geben?