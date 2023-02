Nötigung am Lindberghweg – Pedelec-Fahrerin gesucht

Pedelec-Fahrerin gesucht: Am Lindberghweg ist es am Freitagabend zu einer gefährlichen Situation zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin gekommen. Nun wird eine Pedelec-Fahrerin gesucht, die eine wichtige Zeugin sein könnte.

Nach einem Vorfall am Lindberghweg sucht die Polizei in Münster Zeugen. Bereits am Freitagabend ist es dort gegen 19 Uhr zu einer Nötigung sowie einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt.

Ein 56-jähriger Mountainbike-Fahrer war nach Angaben der Polizei mit seinem Rad auf dem Lindberghweg in Fahrtrichtung Heumannsweg unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zum Drolshagenweg war ihm eine Frau mit ihrem Citroën sehr dicht aufgefahren und überholte ihn, ohne den nötigen Mindestabstand einzuhalten. Hierdurch wurde der 56-Jährige genötigt und gefährdet. Verletzt wurde er laut Mitteilung der Polizei nicht.

Die Polizei sucht nun nach einer Pedelec-Fahrerin mit Radtaschen mit Blumenmuster. Sie könnte eine Zeugin für den Vorfall sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251/2750 entgegen.