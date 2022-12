„Obdachlosigkeit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen“

Obdachlose in der Kälte

Donnerstagmittag, 12 Uhr: Das Haus der Wohnungslosenhilfe (HdW) in der Bahnhofstraße ist gut besucht. Es gibt eine warme Mahlzeit und die Männer können sich von den niedrigen Temperaturen auf der Straße erholen. Diese liegen aktuell unter dem Gefrierpunkt, in der Nacht deutlich bei bis zu minus acht Grad. Thomas Mühlbauer, Leiter des HdW, berichtet von steigenden Zahlen: „Obdachlosigkeit und Armut sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen.“