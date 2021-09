Die Zeltwand von Josef Tränklers Puppenbühne wurde in der Nacht zu Samstag mit Graffiti beschmiert. Die Familie hat Anzeige erstattet und hofft, die Täter zu finden. Die Chancen stehen jedoch schlecht.

In all den Jahren, die sie nun schon nach Münster kommen, ist ihnen das noch nie passiert. In der Nacht vom 17. auf den 18. September wurde das Zelt von Josef Tränklers Puppenbühne mit obszönen Graffiti beschmiert.