Offene Impfaktionen besonders für Studierende

Impfung in der Mensa: In der kommenden Woche gibt es in Münster ein weiteres offenes Impfangebot. Das richtet sich nach Angaben der Stadt besonders an Studierende.

Damit das im Oktober startende Wintersemester an den Hochschulen wieder in Präsenz stattfinden kann, gibt es zwei Impfaktionen des Impfzentrums der Stadt Münster in Zusammenarbeit mit der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU), der Fachhochschule (FH), der Kunstakademie und dem Studierendenwerk. "Am Mittwoch (4. August) können Studierende zwischen 8 und 16 Uhr im Fürstenberghaus ohne Anmeldung und Termin eine Impfung erhalten", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Tags drauf gibt es eine weitere Möglichkeit von 11 bis 14.30 Uhr im "Viva-Café" in der Mensa am Ring. Zur Verfügung stehen nach Angaben der Stadt die Impfstoffe Biontech und Johnson und Johnson.

Das Angebot gelte nicht nur für Studierende, sondern könne von jeder impfwilligen Person wahrgenommen werden. Mitzubringen sind lediglich ein Ausweisdokument und, falls vorhanden, der Impfpass. Auf Wunsch klärt das ärztliche Personal der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) zunächst über die Impfung auf. "Die Zweitimpfung erfolgt vier Wochen später an gleicher Stelle", teilt die Stadt mit.

Termine für die Zweitimpfungen im Impfbus

Apropos: Wer bereits in der vergangenen Woche das offene Angebot des Impfbusses genutzt hat oder in den kommenden Tagen noch nutzen will, sollte sich die folgenden Termine für die Zweitimpfung an gleicher Stelle vormerken.

14. August, 8 bis 11 Uhr: Trödelmarkt am Preußenstadion (Berg Fidel, Folgetermin der Impfung am 17.7.)

15. August, 11 bis 17 Uhr: Trödelmarkt Möbel Höffner (Nienberge, Folgetermin der Impfung am 18.7.)

17. August, 10 bis 13 Uhr: Hamannplatz (Coerde, Folgetermin der Impfung am 20.7.)

19. August, 14 bis 17 Uhr: Sprickmannplatz (Kinderhaus, Folgetermin der Impfung am 22.7.)

20. August, 14 bis 17 Uhr: E-Center Stroetmann, Meesenstiege (Hiltrup, Folgetermin der Impfung am 23.7.)

26. August, 14 bis 17 Uhr: Parkplatz Hallenbad Wolbeck (Wolbeck, Folgetermin der Impfung am 29.7.)

27. August, 14 bis 17 Uhr: Kirche St. Margareta (St. Mauritz, Folgetermin der Impfung am 30.7.)

28. August, 10 bis 16 Uhr: Marktkauf Loddenheide (Loddenheide, Folgetermin der Impfung am 31.7.)