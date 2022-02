Lichter für den Frieden: Das Bistum Münster ruft dazu auf, am heutigen Donnerstag und an den kommenden Tagen jeweils um 18 Uhr eine Kerze zu entzünden. In der Überwasserkirche findet zudem ein Friedensgebet statt.

Krieg in der Ukraine

In Münster findet am Donnerstagabend ein Friedensgebet statt.

Das Bistum Münster ruft in einer Pressemitteilung dazu auf, am heutigen Donnerstag und auch an den kommenden Tagen jeweils um 18 Uhr eine Kerze zu entzünden und ins Fenster zu stellen.

„Nach den schrecklichen Ereignissen in der Ukraine, dem Angriff Russlands, möchten wir mit der Aktion ein deutliches Zeichen für den Frieden und für unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine setzen“, sagt Hans-Georg Hollenhorst von der Fachstelle Weltkirche des Bistums in der Pressemitteilung.

Friedensgebet wird live übertragen

Am heutigen Abend (24. Februar) findet um 18 Uhr ein Ökumenisches Friedensgebet in der Überwasserkirche in Münster statt, initiiert vom Stadtdekanat Münster, dem Evangelischen Kirchenkreis Münster und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK). Übertragen wird das Friedensgebet auf der Website des Bistums www.bistum-muenster.de und auf Facebook www.facebook.com/bistummuenster.