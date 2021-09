Online-Umfrage zu den Verkehrsversuchen

In Münster laufen aktuell drei Verkehrsversuche. Am Neubrückentor (l.) haben Promenaden-Radfahrer Vorfahrt, die Hörsterstraße ist autofrei und es gibt eine durchgängige Busspur.

Hunderte Kommentare in den Sozialen Medien, zahlreiche E-Mails, Diskussionen auf der Straße und in den Nachbarschaften: Die Verkehrsversuche an der Promenade, der Hörsterstraße und am Bahnhof regen bereits über einen Monat lang zu Gesprächen an. Seit dem 2. August haben am Neubrückentor Fahrradfahrende auf der Promenade Vorfahrt; zwischen Ludgeriplatz und Landeshaus gibt es eine durchgängige Busspur und die Hörsterstraße ist für den motorisierten Durchgangsverkehr gesperrt.

Anregungen, Kritik und Lob sammelt das Amt für Mobilität und Tiefbau. "Um den Bürgerinnen und Bürgern den Kontakt zu erleichtern, gibt es nun auch die Möglichkeit, die Rückmeldungen unkompliziert über Online-Fragebögen mitzuteilen", heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Beispielfragen: "Wie hat sich die Verkehrssituation an der Kreuzung Promenade-Kanalstraße durch den Verkehrsversuch Ihrer Ansicht nach insgesamt verändert? Wie bewerten Sie die Situation vor und nach dem Verkehrsversuch?"

Anonyme Umfrage auf der Homepage der Stadt

Die Umfrage erfolge anonym und dauere etwa zwei bis fünf Minuten. "Die Rückmeldungen werden analysiert, der Evaluationsbericht wird voraussichtlich Ende dieses Jahres vorliegen", teilt die Stadt mit. Die Teilnahme an den Umfragen kann auf der Homepage der Stadt Münster bis zum 10. Oktober 2021 erfolgen.