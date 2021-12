Osmo-Gelände am Hafen liegt seit 20 Jahren brach

Ein Schatten liegt über der Adventszeit 2021. Die Corona-Pandemie trübt die Stimmung. Dazu passt, dass der Rat am kommenden Mittwoch die sogenannte Veränderungssperre für das alte Osmo-Gelände am Hafen ein weiteres Mal verlängern will. Die geplante Bebauung dieser alten Industriebrache geht ein weiteres Mal in die Warteschleife, weil der erforderliche Bebauungsplan noch nicht fertig ist.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie