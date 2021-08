Oxford-Quartier bald durchgeplant

Die Umwandlung der ehemaligen Oxford-Kaserne in ein Wohnquartier ist ein Mammutprojekt. Während an der einen Stelle Wasser- und Stromleitungen verlegt werden, hat an anderer bereits der Häuserbau begonnen. Parallel läuft die Planung für weitere Areale, wobei Christa Ransmann, Leiterin Quartierentwicklung bei der Konvoy, und Andreas Leifken, Quartierleiter Oxford, stets das große Ganze im Blick haben müssen. „Das ist kein Nine-to-five-Job“, so Ransmann. Beim Rundgang über das Gelände berichten sie vom aktuellen Stand des Bauvorhabens.

