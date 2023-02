Paal: Stadt muss weitere Kitas errichten

Obwohl viele Kitaträger nicht genügend Fachkräfte finden, um ihre Einrichtungen voll zu betreiben, sollen in Münster wie geplant weitere Kitas errichtet werden. Das hat Stadtdirektor Thomas Paal, Dezernent für Bildung, Jugend, Familie und Sport, gegenüber unserer Redaktion in dieser Woche bekräftigt. Dabei geht Paal davon aus, dass die Not im Erzieher-Bereich noch größer werden könnte, spätestens wenn auch der Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab 2026 zum Tragen komme.

Falsches Signal und schwierige Aufgabe

„Es wäre aber ein völlig falsches Signal, keine Kitas mehr zu errichten“, so Paal. Es gebe einen Rechtsanspruch für Eltern, daraus leite sich für die Stadt die Pflicht ab, Plätze zur Verfügung zu stellen. Daraus wiederum resultiere, dass man Kitas errichten und Träger finden – oder als Stadt selbst die Trägerschaft übernehmen müsse. Angesichts der „Schwierigkeit der Aufgabe“ gelte es nun alle Kräfte darauf zu richten, genügend Personal zu finden.

Dafür bedürfe es der Hilfe von Land und Bund. „Ich glaube, dort ist ein deutliches Signal angekommen“, sprach Paal unter anderem das Sofortprogramm des Landes NRW an. Aber auch kommunal, so glaubt Paal, sei etwas zu bewegen. Dafür brauche es allerdings mehr finanzieller Mittel. Komme es zu einer veränderten Ausgangssituation sei es dann, so Paal, „gut, die Kitas schon zu haben“.