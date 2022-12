Entspannt in die City

Das Park-and-Ride-Angebot am Coesfelder Kreuz wurde am zweiten Adventssamstag gut genutzt. Besonders viele Niederländer zog es am Wochenende nach Münster.

Für fünf Euro den ganzen Tag lang parken – und auch noch mit dem Bus innerhalb von wenigen Minuten hinein in die Innenstadt und später wieder zurück zum Parkhaus: Das ist auch in diesem Jahr wieder an den vier Adventssamstagen am Parkhaus am Coesfelder Kreuz möglich. Zwischen 9 und 17 Uhr verkaufen Mitarbeiter der Stadtwerke an der Einfahrt des Parkhauses Tickets. Das Parkhaus ist an den Adventssamstagen bis 23 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet. Bis dahin haben die Nutzer Zeit für einen Stadtbesuch.