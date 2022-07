Gesperrte Spielplätze in den Sommerferien

Wenig Platz für Freizeit und Erholung in Berg Fidel: Einer der großen Parks im Stadtteil Berg Fidel ist schon seit Jahresbeginn gesperrt. Und nun ist auch eine weitere große Grünfläche vorübergehend nicht nutzbar– und das in den Sommerferien.

Der seit Jahresbeginn gesperrte Park an der Ter-Borch-Straße

Berg Fidel ist ein Wohnviertel mit großen Grünflächen und Spielplätzen – eigentlich. Aber jetzt, bei schönem Wetter und mitten in den Sommerferien, suchen Kinder und andere Erholungssuchende umsonst ein grünes Plätzchen in einer der beiden Parkflächen, in denen auch die beiden größeren Spielplätze des Stadtteils liegen.