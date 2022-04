Zwei Sichtweisen auf die Brötchentaste

An der Hammer Straße wird die Option der Brötchentaste, also des freien Parkens für 15 Minuten, von der Politik gestrichen. Ein Vertreter der dortigen Kaufmannschaft hat darauf gleich zwei Sichtweisen.

Das Ratsbündnis aus Grünen, SPD und Volt hatte vor wenigen Tagen angekündigt, unter anderem aus Gründen der Gleichbehandlung die sogenannte Brötchentaste an den Parkautomaten der Hammer Straße, mit der 15 Minuten kostenlos geparkt werden kann, wegfallen zu lassen. Tatsächlich gab es diese Option in Münster auch nur noch an der Hammer Straße.