Parolen auf Domfassade

Die Sandstein-Fassade des Paulus-Doms ist mit politischen Parolen versehen worden. Unter anderem wird dabei die Abschaffung des Paragrafen 218 gefordert, der den Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stellt. Das Bistum hat als Reaktion auf diese Aktion Strafanzeige erstattet, wie dessen Sprecher Dr. Stephan Kronenburg am Montag auf Nachfrage erklärte. Die Parolen sollen zeitnah entfernt werden, hieß es weiter.

Die Verunstaltung der Fassade steht möglicherweise in Zusammenhang mit Protesten gegen den 1000-Kreuze-Marsch, die es am Samstag in Münster gegeben hat. Ein Gebetszug, der sich für den Schutz des ungeborenen Lebens einsetzte, wurde von zahlreichen Gegendemons­tranten massiv gestört. Nur unter Schutz von Polizeikräften konnte die Veranstaltung beendet werden.