Partnerstadt Lublin dankt für Unterstützung aus Münster

Münster

Rund 15.000 Flüchtlinge werden aktuell in Münsters polnischer Partnerstadt in Notunterkünften wie Hotels, Hallen, Schulen und Kulturstätten betreut. Acht Sattelzüge aus Münster vollgepackt mit Hilfsgütern sollen die Partnerstadt in dieser schweren Zeit unterstützen.