So will sich das Bistum Münster für die Zukunft aufstellen

Das Thema „Pfarrei-Fusion“ ist im Bistum Münster abgehakt. Ab 2024 sollen jedoch neue „Pastorale Räume“ in Kraft gesetzt werden. Zum Stand der Planung und zu den Auswirkungen befragten wir Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp.

Die Personal- und Finanzdecke wird dünner, die Zahl der Gläubigen schwindet. Was seit Jahrzehnten zunimmt, ist die Größe der Pfarreien. Können Sie die Entwicklung mit Zahlen skizzieren?

Klaus Winterkamp: Die Veränderungen sind dramatisch: 2020 leben im Bistum Münster knapp 1,8 Millionen Katholiken, 2040 werden es vermutlich 500.000 weniger sein; vor 20 Jahren besuchten fast 350.000 Menschen sonntags die Gottesdienste; 2021 waren es noch 65.000. Diözesanpriester hatten wir 2021 noch 380, 2040 wird es nur noch ein Drittel davon sein; auch bei den Pastoralreferentinnen und -referenten gibt es eine ähnliche Entwicklung, von 600 im Jahr 2021 werden 2040 noch 250 im Dienst sein. Auch die finanziellen Möglichkeiten des Bistums werden künftig massiv einbrechen.

In vielen Gemeinden ist das Unbehagen spürbar, dass Seelsorge und Pfarrleben immer anonymer werden und „wandelnde Wandler“ sonntags kurz vorbeischauen und dann wieder weiterfahren…

Winterkamp: Die Sorge ist verständlich. Sie hängt damit zusammen, dass viele Menschen, die der Kirche heute noch verbunden sind, in einer Kirche groß geworden sind, in der es normal war, dass es vor Ort einige Priester und weitere hauptamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger gab, die verschiedene Angebote gemacht haben. Diese Zeiten und diese Gestalt von Kirche sind definitiv vorbei. Damit muss aber kirchliches Leben vor Ort nicht vorbei sein. Kirche wird in Zukunft keine Versorgungskirche mehr sein, sondern eine Kirche, in der sich Erwachsene, Kinder und Jugendliche, Haupt- und Ehrenamtliche mit ihren jeweiligen Talenten und Fähigkeiten vor Ort einbringen. Das haben viele auch mit großem Engagement schon bisher getan, Rollen und Verantwortlichkeiten werden sich aber deutlich verändern. Kirche wird vielfältiger, Kirche wird auf mehr Eigeninitiative und Verantwortungsübernahme der Gläubigen angewiesen sein. Das ist keine Belastung, sondern eine Chance auf eine lebendige, diverse, das Leben der Menschen bereichernde und Freude machende Kirche.

Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp Foto: Ann-Christin Ladermann

Welchen Zuschnitt werden die Pastoralen Räume haben? Können Sie Beispiele für Münster, Coesfeld und Warendorf skizzieren?

Winterkamp: Für Münster lautet die Empfehlung an den Bischof, dass es drei Pastorale Räume geben wird. Eine Besonderheit ist die Pfarrei St. Liudger, die vorerst noch keinem Pastoralen Raum zugeordnet werden soll. In den Städten Coesfeld und Warendorf werden je drei Pfarreien jeweils einen Pastoralen Raum bilden. Für den Kreis Warendorf werden acht, für den Kreis Coesfeld fünf Pastorale Räume vorgeschlagen. Das sind Empfehlungen. Endgültig entscheidet der Bischof.

Wer ist Chef im Großraum? Gibt es einen Leitenden Pfarrer und ein Team um ihn herum?

Winterkamp: Die Zeiten, in denen Leitung nur von Priestern alleine wahrgenommen wurde, sind vorbei. Kirche muss und wird sich verändern. Nicht nur aus der Not des Priestermangels heraus, sondern weil es viel mehr Verteilung von Macht und Verantwortung in der Kirche braucht. Das kann der Kirche der Zukunft nur gut tun. Geleitet wird der Pastorale Raum von einem Leitungsteam aus Frauen und Männern, Haupt- und Ehrenamtlichen. Die Kriterien für die Zusammensetzung der Leitungsteams werden derzeit erarbeitet.

Wie sieht nun der Zeitplan für die Einrichtung der Pastoralen Räume aus? Was ist noch zu tun?

Winterkamp: Die Steuerungsgruppe des Prozesses hat zuletzt alle Zuordnungen der Pfarreien zu den zukünftigen Pastoralen Räumen diskutiert und auf Basis der Voten aus den Gremien der Pfarreien Vorentscheidungen getroffen. Diese wurden am Freitag dem Diözesanrat vorgestellt. Der Diözesanrat hat dem Bischof am Freitag empfohlen, die Pastoralen Räume wie vorgestellt in Kraft zu setzen. Im Mai wird der Bischof entscheiden und die Pastoralen Räume zum 1. Januar 2024 kirchenrechtlich in Kraft setzen. Dann müssen die neuen Strukturen mit Leben gefüllt werden. Jetzt geht es erst richtig los.

Ein Blick in die Zukunft: Kann dieses System bei anhaltendem Exodus der Gläubigen und weiter schwindendem Seelsorgepersonal noch 2040 oder 2050 weiterbestehen? Oder müssen dann Priester aus Indien und Afrika, die bereits jetzt hilfreich mitwirken, die Hauptverantwortung in den meisten Gemeinden übernehmen?

Winterkamp: Die katholische Kirche im Bistum Münster wird auch im Jahr 2050 eine lebendige und vielfältige Kirche sein, deren Ziel es bleiben wird, die Frohe Botschaft zu verkünden. Es wird dann sicher deutlich weniger Priester aus dem Bistum Münster geben als heute. Und hoffentlich wird es dann auch im Bistum weiterhin Priester aus anderen Ländern geben, von deren Erfahrungen wir lernen können. Aber wie schon gesagt: Es wird eine gänzlich andere Kirche sein als die der vergangenen Jahrzehnte. Gemeinsam engagieren werden sich dann Christinnen und Christen, die mit ihrem Lebens- und Glaubenszeugnis anderen Menschen die Frohe Botschaft in Wort und Tat verkünden.

Papst Franziskus hat einmal gesagt, der Pastor müsse den Geruch der Schafe annehmen. Ist eine solche Nähe zur Gemeinde in pastoralen Großräumen überhaupt noch möglich?

Winterkamp: Das ist sicher auch in Zukunft unbedingt noch notwendig. Eine Kirche, die nicht nah am Leben der Menschen dran ist, die nicht an den Fragen, Sorgen und Freuden der Menschen andockt, die nicht Freude daran hat, in Beziehung zu den Menschen zu treten, und so Räume für die Beziehung zu Gott öffnet, hat keine Existenzberechtigung und würde untergehen. Der Pastor wird künftig eben nicht mehr einfach gleichzusetzen sein, mit dem Priester. Das ist er im Übrigen von der Funktion her auch heute schon nicht mehr. Laiinnen und Laien werden mehr und mehr Funktionen des Pastors wahrnehmen. Das Verhältnis von Pastor und Schafen wird sich verändern – und das ist gut und notwendig so.

Wäre es nicht einfacher, der Bischof könnte zum Beispiel einen in Familie und Beruf bewähren Mann die Hände auflegen und ihn für sein Dorf zum Priester weihen?

Winterkamp: Das ist sicher eine der Fragen, die auf der Weltsynode, zu der Papst Franziskus eingeladen hat, diskutiert werden wird. Aber auch diese Frage ist letztlich viel zu priesterzentriert. Es braucht in der Kirche ein neues Verhältnis von Priester und sogenannten Laien und Laiinnen, von Haupt- und Ehrenamtlichen. Mit diesen Fragen befassen wir uns in dem Prozess, der weit mehr als ein Strukturprozess ist. Wir stellen die Kirche im Bistum Münster neu auf. Das ist herausfordernd und geht sicher nicht ohne Konflikte. Aber ich bin überzeugt: Das ist der Weg, damit Kirche eine Zukunft hat, nicht um ihrer selbst willen, sondern um der Menschen willen, für die sie da sein muss.