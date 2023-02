Paul Panzer steckt in der vielzitierten „Midlife-Crisis“. Und der erfolgreiche Comedian lässt sein Publikum in seinem neuen, gleichnamigen Programm an seinen Qualen teilhaben – am Samstag (4. März) auch in der Halle Münsterland.

Dass das Leben kein Ponyhof ist, scheint allgemein bekannt. Doch was die „goldene Mitte“ für uns alle bereithält, damit konnte selbst Paul Panzer nicht rechnen.

Denn sind die Kinder erst einmal erwachsen und die Frau auf Weltreise, heißt es auch für Paul: kleiner Mann, was nun? Die scheinbaren Dinge des Lebens sind getan, und zum ersten Mal im Leben hat er Zeit für sich und die Frage: Was bleibt, wenn nichts mehr bleibt?

Geisterbahnfahrt durchs Tal der Tränen

Am Samstag (4. März) kommt Paul Panzer mit seinem aktuellen Programm „Midlife-Crisis . . . willkommen auf der dunklen Seite“ in die Halle Münsterland. Sein Publikum kann den Comedian dann auf seiner emotionalen Geisterbahnfahrt durch das Tal der Tränen, durch das wir alle einmal müssen, begleiten.

Nach mehr als 15 Jahren live auf der Bühne und mehreren Millionen Zuschauern in sechs gefeierten Soloprogrammen taucht der Publikumsliebling ein in eine Welt auf, die wir so noch nie gesehen haben, heißt es in der Ankündigung. Paul Panzer live in der Krise seines Lebens – wahrlich zum Totlachen für jeden, der nicht drinsteckt!

Beginn im Messe und Congress Centrum am Albersloher am Samstag ist um 20 Uhr, Restkarten zu Preisen ab 41,70 Euro sind erhältlich unter 06073/722740 oder www.printyourticket.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.