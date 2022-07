Pauschale statt Gutscheine

Wer aufgrund einer Behinderung in Münster selbstständig keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen kann, ist in den vergangnen 18 Jahren in aller Regel vom Arbeiter-Samariter-Bund innerhalb der Stadt chauffiert worden. Diese Zusammenarbeit wurde jetzt beendet – die Berechtigten können seit dem 1. Juli selbst entscheiden, wie sie ihre jeweiligen Ziele erreichen.

