Pause von der Katastrophe

Die münsterische Familie Friedrich hat das Ehepaar Surrey aus dem Ahrtal zufällig getroffen – und von der schlimmen Situation nach der Flut erfahren. Hilfe ist immer willkommen – diese Botschaft wollten die Münsteraner in ihrer Stadt in die Öffentlichkeit senden.

Marion und Andreas Surrey sind ein Ehepaar Ende 50, das vor ein paar Jahren, nachdem die Kinder aus dem Haus waren, noch einmal neu anfangen wollte. Sie kauften eine Eigentumswohnung in Bad Neuenahr und richteten diese barrierefrei ein. Versichert waren sie nicht, als die Flut kam. Alles, was ihre Altersvorsorge sein sollte, wurde so in nur einer Nacht zerstört. Es folgten zahlreiche Stunden der Verzweiflung, „wo man jeden Tag vergeblich denkt, man könnte noch etwas retten,“ so Marion Surrey.