PCR-Schnelltests als neues Angebot

Hohe Nachfrage nach Coronatests: Eine Schlange bildete sich am Sonntagmittag unter anderem am Testzentrum am Hawerkamp. Foto: hö

Die explodierenden Infektionszahlen, die Anforderungen von 2G-plus und nicht zuletzt die Unsicherheiten um das veränderte Coronatestprozedere in den Schulen haben die Nachfrage nach Schnelltests auch am Wochenende befeuert. „Gerade am Sonntag wollen viele Personen getestet werden, die für den Folgetag eine Bescheinigung über einen negativen Schnelltest benötigen“, erklärt Peter Alsbach vom ASB, der die Teststelle am Schlossplatz baulich erweitert und das Personal aufgestockt hat.