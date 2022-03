Per Rad zum Katholikentag

650 Kilometer lang ist eine außergewöhnliche Pilgerfahrt, die am 16. Mai in Münster starten wird. Mit dem Fahrrad geht es zum Katholikentag nach Stuttgart.

Ansgar Hagemann (r.) plant eine Fahrrad-Pilgerfahrt zum Katholikentag in Stuttgart. Ausgangspunkt soll Münster sein.

Von Katholikentag zu Katholikentag: Zehn Etappen umfasst eine Pilgertour, die am 16. Mai auf dem Domplatz in Münster startet. Mit dem Fahrrad macht sich eine Gruppe des ADFC Osnabrück auf den Weg nach Stuttgart. Der Ausgangspunkt ist nicht zufällig gewählt: In Münster fand 2018 der letzte Katholikentag statt.