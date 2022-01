Petition für den Musik-Campus

Der Förderverein der Westfälischen Schule für Musik hat eine Online-Petition gestartet. Sie fordert den Rat der Stadt Münster auf, am 9. Februar für den Musik-Campus zu stimmen.

Der Förderverein der Westfälischen Schule für Musik – das ist die Musikschule der Stadt Münster – hat eine Online-Petition zum Musik-Campus gestartet. Er trägt den Titel „Wir wollen den Musik-Campus“ und richtet sich direkt an den Rat der Stadt Münster, der in der Sitzung am 9. Februar zu dem Millionenprojekt eine Grundsatzentscheidung herbeiführen muss.

Bis Dienstagnachmittag waren rund 770 Unterschriften eingegangen, darunter 530 aus Münster. Der Musik-Campus soll die Musikschule, die Musikhochschule und das städtische Sinfonie­orchester unter einem Dach vereinen und um einen gemeinsamen Konzertsaal ergänzen.

"Maximales Miteinander" als Ziel

In der Begründung weist der Förderverein darauf hin, dass der Musik-Campus eine einmalige Chance sei, um in Münster die „Transformation zu einer herausragenden Wissens- und Kreativgesellschaft“ umzusetzen. Ziel sei ein „maximales Miteinander beim Lernen und Ausüben von Musik“.

Weiter heißt es in der Petition: „Wir rufen Sie, die Ratsmitglieder, auf, sich für diese nicht wiederkehrende Gelegenheit der Förderung des kulturellen Begegnens in Münster jetzt zu entscheiden und nicht noch weitere Jahre herum zu lavieren.“