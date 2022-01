Pfarrer fordern nach Missbrauchsgutachten Reformen

Das jüngste Missbrauchsgutachten hat die Katholische Kirche erschüttert. In Münster fordern Pfarrer Veränderungen. Uns es gibt einen flehentlichen Appell.

Missbrauch in der katholischen Kirche

Das am Donnerstag vorgestellte Gutachten zu Fällen von sexuellem Missbrauch im katholischen Erzbistum München und Freising hat die Kirche in Deutschland erschüttert.

Wenn ein Geistlicher schon vorweg für seine Wortwahl um Verzeihung bittet, sagt das fast alles über den emotionalen Ausnahmezustand. „Ich könnte k...“, übergibt sich Stadtdechant Jörg Hagemann am Freitag verbal in einem Eintrag auf seiner Facebook-Seite im Internet. Worte, die er nach eigenem Bekunden „sehr bewusst“ so gewählt hat.